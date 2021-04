RSnW: 500+ po pięciu latach. Dyskusja o plusach i minusach

Według danych ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - w ciągu pięciu lat na program przeznaczono ponad 140 mld zł. Wsparciem objęto ponad 6,5 miliona dzieci. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Ekonomiści wzięli pod lupę rządowy projekt w audycji "Radio Szczecin na Wieczór". Wszyscy zgadzają się co do jednego - to pomysł godny kontynuacji. Pytanie - czy pieniądze warto przydzielać na każde dziecko?

Według danych ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - w ciągu pięciu lat na program przeznaczono ponad 140 mld zł. Wsparciem objęto ponad 6,5 miliona dzieci. Wątpliwości ma profesor Marek Kośny z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.- Niepotrzebne było rozszerzenie tego programu. Dlatego, że ono dwukrotnie zwiększyło koszt. Pytanie jest o optymalną alokację: czy 20 miliardów można było wydać w inny, lepszy sposób? Można było stworzyć cały zespół programów, które by próbowały rozwiązywać pewne specyficzne problemy - ocenił.Natomiast profesor Zbigniew Krysiak ze Szkoły Głównej Handlowej podkreśla, że to pieniądze inwestowane w przyszłość młodych ludzi.- Prowadzimy kilkaset tysięcy dzieci do pewnego potencjału, również intelektualnego. Wśród tych dzieci jest wiele osób znakomitych, zdolnych, z potencjałem, który nie mógłby być rozwinięty, gdyby nie stworzenie podstawowych warunków ekonomicznych - zauważył.Według danych ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - w ciągu pięciu lat na program przeznaczono ponad 140 mld zł. Wsparciem objęto ponad 6,5 miliona dzieci.