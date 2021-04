Miliardy z UE do Polski. Dyskusja polityków w "RSnW"

Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin]

Krajowy Plan Odbudowy podzielił polityków w audycji "Radio Szczecin na Wieczór". We wtorek rząd przyjął projekt ustawy w sprawie miliardów euro, które mogą trafić do Polski z Unii Europejskiej.

To pieniądze przeznaczone na walkę z gospodarczymi skutkami pandemii. Warunek - Sejm musi projekt przegłosować. Jak mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Czesław Hoc, skorzystają na tym wszyscy.



- Musimy te pieniądze pięknie i dobrze zagospodarować dla myślenia pokoleniowego, dla przyszłości Polski - mówił Hoc.



Artur Łącki, poseł Platformy Obywatelskiej krytykował PiS za pozorną proeuropejskość. - Nie jest, nie był i nie będzie partią prounijną, ale zobaczył pieniądze, które mogą uratować gospodarkę, którą oni rozwalili, więc dla tych pieniędzy jest gotowy zrobić wszystko - powiedział Łącki.



Polska może liczyć z Funduszu Odbudowy na ponad 23 miliardy euro w formie dotacji i ponad 34 miliardy w formie pożyczek. Podstawą do sięgnięcia po te środki będzie Krajowy Plan Odbudowy. Plan wydatków musi przygotować każde państwo członkowskie i przedstawić Komisji Europejskiej do końca kwietnia.