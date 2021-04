Obwodnica Zachodnia Szczecina - budowa w zasadzie rozpoczęta

Budowa Obwodnicy Zachodniej Szczecina właściwie już się rozpoczęła. Prace nad nią trwają od dłuższego czasu, ale - na razie - na papierze - powiedział Artur Szałabawka w "Rozmowach pod krawatem".

Poseł Prawa i Sprawiedliwości podkreślił, że od dwóch lat trwa przygotowanie dokumentacji, zakończyły się też prace geologiczne na planowanym przebiegu trasy.- Można powiedzieć, że budowa już się rozpoczęła, bo prace i pozyskanie kilkunastu milionów złotych na wyznaczenie trasy i prace geologiczne zostały zakończone. Bez tego dwuletniego okresu przygotowawczego bylibyśmy znowu na początku drogi. No, niestety - teraz przepisy unijne i środowiskowe są tak bardzo restrykcyjne, że budowa drogi jeszcze "w papierologii" trwa dłużej niż wylewanie betonu czy asfaltu - zaznaczył poseł Szałabawka.Przygotowania do budowy obwodnicy rozpoczęły się już kilkanaście lat temu. Ma ona m.in. wyeliminować ciężki transport z ulic lewobrzeżnego Szczecina. Korzystać z niej będą także ciężarówki z transportami do Zakładów Chemicznych Police.W środę zarząd zakładów wyraził zgodę, aby na ich terenie powstały tunele i drogi będące elementami trasy. Przetarg na budowę ma być ogłoszony w ciągu dwóch miesięcy.Obwodnica będzie miała 50 kilometrów, jej koszt to pięć miliardów złotych.