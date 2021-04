Do szczecińskiego magistratu wróciły pustułki

Stali skrzydlaci rezydenci Urzędu Miasta już są! Mowa o pustułkach. Gniazdo jest wysoko w murach budynku, ale każdy może je podglądać bez wychodzenia z domu.

- Pustułki przylatują, co roku wiosną, do swojego gniazda we wnęce budynku magistratu od strony wewnętrznego dziedzińca - mówi Dariusz Sadowski z Biura Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta.- Z poziomu ulicy nie będziemy w stanie tego zobaczyć. To jest zawsze taki wyczekiwany moment, bo wiadomo, że już wiosna coraz bliżej. Może czasami nie widać tego po pogodzie za oknem, ale już jak te pustułki się pojawiają, to jest to taki znak, że wiosna jest naprawdę blisko - zapewnia Sadowski.- Każdy może "zapuścić żurawia" do pustułek - zapewnia Sadowski. - Dzięki specjalnym kamerom internetowym. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą śledzić losy pustułek ze szczecińskiego magistratu na stronę internetową szczecin.eu . Tu można znaleźć widok z kamer internetowych, które są w naszym mieście.Samica składa zazwyczaj od czterech do sześciu jaj. Po kilku tygodniach, wyklują się młode.Miłośnikom ptaków przypominamy, że można też podglądać na żywo rodzinę sokołów wędrownych z okolic Szczecina. Ich gniazdo jest na jednym z kominów zakładów chemicznych w Policach. Niedawno wykluły się dwa pisklęta. Aby śledzić ich losy, należy odwiedzić stronę YouTube.