Nowa obwodnica poprawi komfort życia w Myśliborzu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Ponad 70 procent prac przy budowie obwodnicy Myśliborza jest już wykonanych - mówi wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.

Inwestycja powstaje w ciągu drogi krajowej nr 26, będzie miała ponad 3 km długości. Prace rozpoczęły się w maju 2019 roku. Obwodnica ominie centrum miasta od południa, zostanie poprowadzona w większości po śladzie zlikwidowanej linii kolejowej.



- Inwestycja poprawi komfort kierowców i mieszkańców - mówi wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. - Wreszcie będzie można wyprowadzić ruch z centrum miasta. To również jest kwestia bezpieczeństwa. To jest kwestia bezpiecznych przejść, to jest kwestia swego rodzaju ochrony środowiska i tego, czym oddychamy w samym mieście.



- Mieszkańcy na obwodnicę czekali wiele lat - dodaje poseł PiS Leszek Dobrzyński. - Każdy, kto przejeżdżał pod "sławną" bramą i widział tą mijankę i sceny z wielkimi ciężarówkami, to wie, o co tu tak naprawdę chodzi.



Budowa obwodnicy kosztuje 47 mln złotych. Ma być gotowa we wrześniu.