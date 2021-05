"Szczecin staje się liderem drożyzny w lokalnych opłatach"

"To obranie strategii zarabiania na kierowcach" - mówi radny PiS-u. "Chodzi o zwiększenie rotacji na miejscach parkingowych" - odpowiada radna Bezpartyjnych. Chodzi o ceny w Strefie Płatnego Parkowania.

Jak się okazuje, mieszkańcy Szczecina, którzy mieszkają w strefie, płacą najwyższy roczny abonament. Tak wynika z zestawienia przygotowanego przez Portal Samorządowy. Za taki abonament w Szczecinie zapłacimy 360 złotych, dla porównania w Warszawie tylko 30 zł, czyli 12 razy mniej. We Wrocławiu czy Krakowie to 100 zł, w Gdańsku - 120 zł, a w sąsiedniej Gdyni 300 zł.Wcześniej taki abonament w Szczecinie kosztował 96 złotych, jednak od końca marca obowiązuje nowy cennik.- Podniesienie ceny było słuszne, bo zwiększy rotację na miejscach postojowych. Ten abonament, to ukłon w stronę mieszkańców - mówi Jolanta Balicka, radna Bezpartyjnych. - Mieszkaniec, przy swojej ulicy, może wykupić abonament na rok czasu, natomiast wszyscy inni, którzy nie mieszkają w okolicy lub w niej tylko pracują tego przywileju nie mają.- Podwyżki są drakońskie i nieuzasadnione - komentuje Marcin Pawlicki, radny PiS. - Pan prezydent raczej nie ma powodów do dumy, że stajemy się liderem drożyzny w lokalnych opłatach. To powinno dać do myślenia oraz przeanalizowania, skąd w takim razie u nas musi być tak drogo, skoro w innych miastach może być taniej. I to w miastach, które są największymi w Polsce.Portal porównał dane z 20 największych miast w Polsce. Takie same stawki, jak w Szczecinie, są również w Bydgoszczy i Poznaniu.