Co roku w Polsce sadzonych jest pół miliarda drzew [WIDEO, ZDJĘCIA]

Zdjęcia: R.Stachnik [Radio Szczecin], montaż: Maciej Papke [Radio Szczecin]

W piątek w ramach akcji "Łączą nas drzewa" posadzono w Pogorzelicy aleję lipową.

Chcemy zwiększyć powierzchnię lasów w Polsce z 30 do 33 procent - powiedział Edward Siarka, pełnomocnik rządu ds. leśnictwa.



- Zwiększyliśmy lesistość kraju z 21 procent do 30. Plany są takie, żeby według dokumentów strategicznych docelowo osiągnąć 33% lesistości kraju. Dzięki pracy leśników łącznie co roku w Polsce sadzimy 500 milionów drzew. To jest 1000 drzew na minutę - mówił Siarka.



Akcja "Łączą nas drzewa" została zapoczątkowana przez prezydenta Andrzeja Dudę. Ma na celu propagowanie sadzenia drzew - mówił Andrzej Szelążek, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.



- Co roku w regionie wysadzamy ponad 40 milionów drzewek. Natomiast zdolności produkcyjne naszych szkółek osiągają nawet 80 mln. Także jest w nas potencjał. Ponieważ skończyliśmy już kampanię zalesieniową, dlatego też zakładamy aleje. Na terenie szczecińskiej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych założyliśmy już 10 kilometrów takich alei - mówił Szelążek.



Województwo zachodniopomorskie jest wyjątkowe w skali kraju pod względem lesistości. U nas ten wskaźnik wynosi 35 procent, gdy w Polsce to 30 proc.