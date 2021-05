Ekologiczny mural oczyści powietrze z wirusów. Prace na finiszu [ZDJĘCIA]

Ściana starego budynku w centrum będzie jak drzewa. Dobiega końca malowanie ekologicznego muralu przy rondzie Giedroycia w Szczecinie.

Fotokatalityczna farba oczyszcza powietrze z mocą kilkuset drzew. Praca muralisty Jakuba „Biko" Bitki z Poznania ma 250 metrów kwadratowych. W malowaniu pomaga Łukasz "Wałek"Chwałek z Zielonej Góry. W tym momencie przy ścianie jest 9-kondygnacyjne rusztowanie, na którym pracują artyści.- Farba fotokatalityczna umożliwia czyszczenie powietrza z różnych paskudztw: spaliny, bakterie, wirusy - tłumaczy Jakub "Biko" Bitko. - Mural wykonujemy za pomocą farb lokalnego producenta i fajnie się maluje. Ściana była przeznaczona przez Urząd Marszałkowski. Przy dużym rondzie i myślę, że to dobre miejsce na to. Na muralu będzie przedstawiona zabawa dzieciaków na gałęziach drzew. Powrót do prostej interakcji z naturą, której dziś brakuje.- Jeden metr kwadratowy farby pochłania tyle, co jedno drzewo, więc 250 metrów kwadratowych pochłonie tyle, co 250 drzew - dodaje Łukasz "Wałek" Chwałek.Prace ruszyły w połowie ubiegłego tygodnia. Mural powinien być gotowy jeszcze w tym tygodniu.