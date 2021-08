Ratunek dla Świetlicy Stoczniowej? Jest nadzieja

Jeszcze w tym roku może dojść do przekazania Świetlicy Stoczniowej Instytutowi Dziedzictwa Solidarności - mówi zastępca prezydenta Szczecina, Krzysztof Soska.

Miasto Szczecin zadeklarowało że przekaże zrujnowany obiekt za symboliczną złotówkę. Rozmowy w tej sprawie trwają jednak od kilku miesięcy.- Mam nadzieję, że wszystko to wydarzy się w tym roku, myślę, że wakacje w naturalny sposób spowolniły cały proces, ale po wakacjach wrócimy do tematu. Chcę podkreślić raz jeszcze: to właśnie Miasto jest inicjatorem tych działań i na każdym etapie jest do pełnej dyspozycji i w gotowości do współpracy - zapewnia.Zastępca prezydenta Szczecina, Krzysztof Soska powiedział, że nie rozumie dlaczego wicepremier Piotr Gliński mówił podczas wizyty w regionie, że są problemy z dojazdem do świetlicy.- Dojazd do budynku jest zapewniony w ramach wydzielonych działek z terenu stoczni, które swego czasu przekazywał nam Skarb Państwa. Jeżeli pan premier ma na myśli jakieś nowe, inne drogi dojazdu, to one nie pozostają w gestii prezydenta miasta, bo to są tereny stoczni, a stocznia - przypomnę - należy do funduszu, który jest własnością Skarbu Państwa - zaznaczył.Świetlica stoczniowa to miejsce, gdzie podpisano w sierpniu 1980 roku - wcześniej niż w Gdańsku - porozumienia, na mocy których powstała NSZZ Solidarność. W Gdańsku wybudowano Europejskie Centrum Solidarności. W Szczecinie od dziesięcioleci świetlica stoczniowa stoi w ruinie.