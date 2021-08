Nowi policjanci w regionie

30 nowych policjantów wypowiedziało w czwartek słowa Roty składając uroczyste ślubowanie. 13 lipca, w szeregi Zachodniopomorskiej Policji przyjętych zostało stu czterech funkcjonariuszy: 45 kobiet i 59 mężczyzn.

Z uwagi na obostrzenia, ślubowania odbywają się w jednostkach, do których mundurowi zostali przydzieleni i przebiegają w ścisłym reżimie sanitarnym. Młodzi adepci niebawem rozpoczną naukę w szkołach policyjnych. Po zakończonym kursie powrócą do macierzystych jednostek. W tym roku to już trzecie przyjęcie nowych funkcjonariuszy. Łącznie to 293 osoby.



Nabór kandydatów wciąż trwa.