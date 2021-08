Budowa Baltic Pipe zostanie ukończona zgodnie z terminem [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

To jest ten moment, kiedy możemy powiedzieć, że gazociąg Baltic Pipe z Dani do Polski zostanie skończony zgodnie z terminem - powiedział we wtorek w Pogorzelicy Piotr Naimski, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej.

Konferencja odbyła się w miejscu, gdzie gazociąg będzie wychodził z morza na ląd.



- Jeżeli spojrzymy z brzegu widzimy statki, które pracują i układają ostatni fragment na morzu. Wszystko to razem, jeżeli chodzi o część morską, będzie ukończone do końca tego roku. Uruchomienie całości to jest październik 2022 roku - mówił Piotr. Naimski.



Operacja wyciągania rury Baltic Pipe na ląd lekko się opóźni ze względu na duży wiatr na Bałtyku. Statki, które mają wykonać ostatnią część gazociągu w wodzie stoją 8 kilometrów od lądu. Michał Łatacz z Gaz-Systemu tłumaczy, jak będzie wciągany na ląd.



- Tunel został skonstruowany. W nim została przeciągnięta rura wciągająca, która tam jest i czeka na statek. Jednostka układająca podpłynie bliżej brzegu, ustawi się rufą do linii brzegowej i lina zostanie pociągnięta na pokład. Zostanie podłączony, elementy będą spawane na statku, a tu przez wciągarkę będą wciągane na brzeg - tłumaczył Łatacz.



Tunel ma 600 metrów długości. Gazociąg Baltic Pipe ma zostać ukończony jesienią przyszłego roku, aby zdążyć przed końcem kontraktu z rosyjskim Gazpromem.