"Skandal i sąd powinien się tym zająć". Goście RSnW o sytuacji na granicy z Białorusią

To incydenty nie tylko głupie, ale przede wszystkim niebezpieczne. Tak goście audycji "Radio Szczecin na Wieczór" oceniają sytuację na granicy z Białorusią i akcje organizowane przez aktywistów, którzy próbują przedrzeć się przez kordony pograniczników, aby - jak mówią - pomóc koczującym po białoruskiej stronie Afgańczykom.

To podstępna, ale przemyślana strategia - ocenia ekspert do spraw wizerunku i publicysta Sławomir Jastrzębowski. - Opozycji byłoby na rękę wpuścić jak najwięcej migrantów do Polski, a później wytykać rządowi, że ten sobie nie poradził z ich napływem. Tymczasem sytuacja robi się coraz bardziej napięta - najpierw poseł Franciszek Sterczewski pomimo działań pograniczników próbował przebić się do uchodźców, a potem Bartosz Kramek z fundacji "Otwarty Dialog" z grupą aktywistów próbował sforsować ogrodzenie z drutu.- To absolutny skandal i sąd powinien się tym zająć - mówi publicystka portalu wPolityce.pl i telewizji wPolsce.pl Aleksandra Jakubowska. - Tu nie ma co się bawić. To jest bardzo poważna sprawa. U nas jestem zadowolona z tego, że większość społeczeństwa zdaje sobie sprawę z tego, jakie niebezpieczeństwo z tamtej strony czyha. Większość społeczeństwa zdaje sobie sprawę z tego, że część tych działań, które są prowadzone i przez opozycję i przez różnego rodzaju aktywistów jest natury politycznej. Jest wymierzona w obecnie rządzących.Na razie Kramkowi przedstawiono zarzut niszczenia mienia, za który grozi grzywna.- To wymiar kary niewspółmierny do czynu - ocenia dalej Sławomir Jastrzębowski. Strona białoruska tylko czeka na podobne prowokacje. - Kompromituje nas, ale oprócz tego, że nas kompromituje, to ten człowiek jest najnormalniej w świecie niebezpieczny. Wyobraźmy sobie, co by było, gdyby on się przedarł na tamtą stronę. Wyobraźmy sobie, że byłby zatrzymany, albo nie daj Boże, postrzelony.We wtorek rząd przedłożył prezydentowi Andrzejowi Dudzie uchwałę, według której w pasie granicznym z Białorusią miałby obowiązywać stan wyjątkowy. Dziś swoje stanowisko w sprawie podała również Unia Europejska po spotkaniu szefów MSW. Unia nie zgadza się na napływ uchodźców podobny do tego sprzed sześciu lat.