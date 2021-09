"To jest pamięć o tym kto był oprawcą, a kto był ofiarą" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Trzeba jasno powiedzieć - druga wojna światowa zaczęła się od ataku Niemiec na Polskę - powiedział w środę pod pomnikiem poświęconym żołnierzom września 1939 roku na Cmentarzu Centralnym wojewoda zachodniopomorski, Zbigniew Bogucki. Po apelu poległych pod pomnikiem odmówiono modlitwę i złożono kwiaty. Uhonorowano też żołnierzy z Westerplatte, którzy są pochowani w naszym województwie.

Pamiętam zbombardowany we wrześniu pociąg i zabitych ludzi i konie, tak rozpoczęcie wojny i napaść Niemiec na Polskę, wspominał Edward Zujewicz.



- To już było wiadomo, że tutaj bombardowano tę dzielnicę i przechodząc koło dworca kolejowego zobaczyłem mnóstwo zabitych koni, ludzi - mówi Zujewicz.



Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki przypomniał że pojednanie z Niemcami musi odbywać się w prawdzie.



- To jest pamięć o tym kto był oprawcą i katem, a kto był ofiarą - mówi Bogucki.



W środę na cmentarzach w województwie zachodniopomorskim złożono kwiaty na grobach żołnierzy z Westerplatte, których w naszym regionie jest pochowanych 10, w tym dwóch w Szczecinie, mówi dyrektor Instytutu Pamięci narodowej Paweł Skubisz.



- Na cmentarzu przeznaczonym do likwidacji na Gocławiu znajduje się grób strzelca Jana Zielińskiego - mówi Skubisz.



Za ofiary wojny modlił się dziś przy pomniku żołnierzy września arcybiskup Andrzej Dzięga.