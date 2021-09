Rusza budowa ostatniego odcinka drogi ekspresowej S6 [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Rusza budowa ostatniego odcinka drogi ekspresowej S6 pomiędzy Koszalinem a Słupskiem.

Droga będzie budowana w dwóch etapach - mówi wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.



- Jeszcze dziś zostaną ogłoszone dwa przetargi dotyczące drogi ekspresowej S6 w niezwykle ważnej dla całego województwa zachodniopomorskiego, ale w szczególny sposób dla części koszalińsko-kołobrzeskiej. Chodzi o odcinek długości 23 kilometrów od Sianowa do Sławna i drugi odcinek już z obwodnicą Sławna aż do Słupska - mówi Bogucki.



To ostatni nieukończony odcinek drogi S6. Gdy zostanie zrobiony, to pojedziemy ekspresówką do Gdańska - mówi Mateusz Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.



- Wszystkie odcinki drogo S6 w województwie pomorskim są w realizacji z podpisanymi umowami. To ekspresowe połączenie między Szczecinem, a Gdańskiem, zbliża się do ukończenia i w 2025 roku fragment do Koszalina, do Słupska powinien być gotowy. Wtedy też to powinno być całkowite połączenie pomiędzy Gdańskiem a Szczecinem w standardzie drogi ekspresowej - mówi Grzeszczuk.



Wartość inwestycji to 2,6 miliarda złotych.



Na przygotowanie kolejnych inwestycji w województwie zachodniopomorskim Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otrzymała ponad 300 milionów złotych. Z tych pieniędzy ma być przygotowana też Zachodnia Obwodnica Szczecina.