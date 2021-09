Zmiany w podatkach. Komentarze ekspertów w "RSnW"

Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin]

Goście "Radio Szczecin na Wieczór" o zmianach w podatkach. PiS przygotował je w ramach Polskiego Ładu.

Rząd przyjął już projekt podwyższający kwotę wolną od podatku do 30 tys. złotych i podwyższający mniejszy próg podatkowy z 85 tys. do 120 tys. zł. A rada ministrów zdecydowała o obniżeniu stawek ryczałtu m.in. dla inżynierów, informatyków i lekarzy.



- Dotychczasowy system w większym stopniu opodatkowywał ludzi z mniejszymi dochodami. Jako jeden z celów nowego systemu podatkowego powinno być wzmacnianie klasy średniej - mówił ekonomista profesor Uniwersytetu Szczecińskiego Piotr Niedzielski.



- Rekompensatą w budżecie będzie opodatkowanie zagranicznych koncernów - dodał prawnik, doradca podatkowy profesor Witold Modzelewski z Uniwersytetu Warszawskiego. - Jeżeli uda się przeciwstawić oporowi beneficjentów, którzy się przyzwyczaili do płacenia niższych podatków, to przy pomocy opodatkowani dużych koncernów; w ogóle tych, którzy zarabiają, korzystają z przywilejów podatkowych, będziemy mogli sfinansować niższe obciążenie większości. To jest chyba sprawiedliwe.



Zmiany w podatkach mają wejść w życie od nowego roku.

