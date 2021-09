Policja bada sprawę pobicia księdza. "Postępowanie w sprawie obrazy uczuć religijnych"

Dochodzenie pod nadzorem prokuratury w sprawie uderzenia księdza i dewastacji kościoła prowadzi policja ze Szczecina. I pokrzywdzony, i sprawca są w szpitalu. Trwa przesłuchiwanie świadków.

Postępowanie prowadzone jest w sprawie obrazy uczuć religijnych - informuje prokurator Ewa Obarek z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. - Poprzez znieważenie przedmiotu czci religijnej i miejsca przeznaczonego do publicznego wykonywania obrzędów religijnych. W sprawie został zatrzymany mężczyzna. W przebiegu tego zdarzenia obrażeń ciała doznała jedna osoba. Jest to ksiądz. W sprawie został zatrzymany mężczyzna.Jednak z uwagi na jego stan zdrowia, potwierdzony badaniem lekarskim, nie było możliwości wykonania z jego udziałem czynności procesowych - dodaje.Prokuratura nie informuje o szczegółach. W chwili obecnej sprawca przebywa w szpitalu. Prokurator, po ocenie dokumentacji medycznej i obrażeń księdza, ustali kwalifikację prawną zajścia.W środę rano 33-letni mężczyzna demolował przedsionek kościoła m.in. połamał zabytkowy drewniany krzyż. Wyszedł do niego ksiądz, którego uderzył w twarz. Na miejsce przyjechała policja i schwytała sprawcę. Ksiądz ze złamaną żuchwą trafił do szpitala.Nie jest wykluczone, że sprawca przebywa w szpitalu psychiatrycznym. 33-letni napastnik był wcześniej notowany za "przestępstwa przeciwko mieniu oraz zdrowiu i życiu" - informuje policja.