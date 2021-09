Brak 4,5 mln za parkowanie. Niezbędna "dobra wola obcokrajowców"

Prawie 4,5 mln złotych - tyle są winni Szczecinowi kierowcy aut zarejestrowanych za granicą. Chodzi o długi dotyczące nieopłaconego postoju w Strefie Płatnego Parkowania powstałe w ostatnich pięciu latach.

Okazuje się, że są to pieniądze praktycznie nie do ściągnięcia. O sprawę pytał w interpelacjach radny KO w Radzie Miasta Szczecin, Łukasz Kadłubowski.Zastępca prezydenta Szczecina, Anna Szotkowska odpowiedziała, że aktualny stan prawny uniemożliwia dochodzenia należności w takich przypadkach - m.in. ze względu na ochronę danych osobowych.Liczymy tylko na dobra wolę - przyznał w naszej audycji interwencyjnej "Czas reakcji" rzecznik spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne, Wojciech Jachim.- Jeżeli dostaną zawiadomienie, to tak naprawdę opiera się na ich dobrej woli, czy oni uiszczą tę opłatę czy nie. Nie mamy jako miasto, jako gmina narzędzi, by tych kierowców - mówiąc potocznie - ścigać poza granicami naszego kraju - przyznał.Podobny problem mają także inne miasta - m.in. Świnoujście. Z kolei Kołobrzeg w ostatnich miesiącach wynajął niemiecką kancelarię prawną, która próbuje egzekwować należności od obywateli Niemiec. Do tej pory udało się ściągnąć należności od ok. 70 kierowców.