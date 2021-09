Czy będzie opóźnienie w budowie Teatru Polskiego?

Nowy Teatr Polski. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Kłopoty z dostępem do materiałów na budowie nowej siedziby Teatru Polskiego w Szczecinie - część płatności dla wykonawcy przesunięto na przyszły rok. Nie wiadomo, czy to oznacza opóźnienie w oddaniu placówki widzom.

O tym, że jest nowy harmonogram prac, mówił we wtorek radnym na sesji zachodniopomorskiego sejmiku dyrektor wydziału kultury w urzędzie marszałkowskim Bartłomiej Mroczkowski.



- Firma Budimex podkreśla trudną sytuację na rynku budowlanym. Niemożliwość kupna prętów określonej średnicy, ale także płyt szalunkowych. Duże to zadanie dotyczące rozbudowy. Na tą chwilę to cały czas prace żelbetowe. Zgodnie z umową, wykonawca ma prawo raz na kwartał przedkładać aktualizację harmonogramów, natomiast we wszystkich raportach i sprawozdaniach podkreśla sytuację na rynku budowlanym - powiedział Mroczkowski.



Podczas sesji nie padła informacja czy oznacza to opóźnienie oddania placówki do użytku.

Kwota dla wykonawcy to w sumie ponad 27 milionów złotych. Mowa zarówno o pracach w starej siedzibie Teatru Polskiego, jak i części budowanej od podstaw.



Według pierwotnych planów, cała inwestycja ma być warta prawie 200 milionów złotych i być gotowa do końca 2022 roku.