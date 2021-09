RSnW: niech poczta będzie pocztą, a sklep sklepem. Zwłaszcza w niedzielę

To krok w dobrym kierunku, bo wszyscy powinni działać na równych zasadach - mówił w audycji "Radio Szczecin na Wieczór" dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności, Andrzej Gantner.

Chodzi o ustawę, która ma uszczelnić zakaz handlu w niedziele. Zachodnie koncerny omijały bowiem prawo obowiązujące od 2018 roku tworząc w hipermarketach punkty pocztowe.Według nowych przepisów będą mogły być otwarte tylko te sklepy, świadczące usługi pocztowe, które wykażą, że ponad połowa przychodów pochodzi z tej działalności. Jak mówił Andrzej Gantner prawo musi równe dla wszystkich.- Dobrym krokiem jest to, żeby wszyscy działali na równych zasadach - podkreślił Andrzej Gantner.Państwowa Inspekcja Pracy sprawdzi jakie są faktycznie przychody z działalności pocztowej punktów, które handlują w niedziele - zapowiedziała Urszula Rusecka, posłanka Prawa i Sprawiedliwości, przewodnicząca sejmowych komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Polityki Senioralnej.- 21 postulatów Solidarności, przypomnę: oni walczyli o soboty, a my musimy walczyć o niedziele w tym momencie. To jest naprawdę ogromna wartość wolnego dnia dla pracowników - zaznaczyła posłanka Rusecka.Nowelizację przepisów przyjął już Sejm. Teraz zajmie się nią Senat.