Baltic Pipe "wychodzi z morza na ląd" w Pogorzelicy. Gazociąg ma zostać uruchomiony jesienią przyszłego roku, jednak nie od razu z pełną przepustowością. Termin zaplanowano na 1 października.



Baltic Pipe ma być nową drogą dostaw gazu do Europy. Gazociąg będzie mógł przesyłać 10 mld metrów sześciennych gazu ziemnego rocznie do Polski oraz 3 mld metrów sześciennych z Polski do Danii.



Yet another important stage of #BalticPipe is behind us. Two offshore sections – one leading from Denmark and the other pulled through the microtunnel to the landfall in Poland – have been connected at sea by #Saipem vessel Castoro Sei. pic.twitter.com/9zO5fH8fxK