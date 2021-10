RSnW: red. Piotr Semka o swojej walce z koronawirusem

Zarażony koronawirusem cztery miesiące spędził w łóżku. Dzisiaj zwraca uwagę, jak trudna jest rehabilitacja po ciężkim przebiegu tej choroby - współpracujący z naszą rozgłośnią dziennikarz i publicysta, Piotr Semka w audycji "Radio Szczecin na Wieczór" opowiadał o trudnym, wciąż nie zakończonym powrocie do zdrowia po zakażeniu.

- Do dzisiaj samodzielnie się nie poruszam. Dla człowieka, który był bardzo aktywny jest to gigantyczny stres. W moim przypadku pobyt w łóżku trwał prawie cztery miesiące - powiedział.Piotr Semka podkreślał, że w jego przypadku wiele czasu upłynie, zanim wróci do sprawności sprzed zakażenia koronawirusem.- To wszystko bardzo wolno trwa; tydzień składa się z dni, w których człowiek jest raz mocniejszy, a raz słabszy. To bardzo długa droga, zachorowałem 24 marca, a w tej chwili wciąż nie jestem w stanie chodzić samodzielnie - przyznał red. Semka.Eksperci w naszym studiu dyskutowali o tym, jak wiele skutków ubocznych może przynieść zarażenie koronawirusem. Także wśród osób prowadzących zdrowy tryb życia, gdzie mowa o zapaleniu mięśnia sercowego czy udarach.