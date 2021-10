Radni PiS o komunikacyjnym koszmarze, likwidacji autobusów pospiesznych i podwyżkach [ZDJĘCIA]

Zmiany, które proponują władze Szczecina w komunikacji miejskiej to koszmar komunikacyjny - tak określili radni Prawa i Sprawiedliwości m.in. likwidację linii pospiesznych na prawobrzeże.

Radni władzom Szczecina przyznali czerwoną kartkę.- Pan prezydent zapowiedział w komunikacji duże zmiany: mamy całą ich listę, a jak w umowach, małym małym druczkiem na samym końcu jest likwidacja sieci pospiesznych: A, H i G. Dochodzi do nas cała masa sygnałów, że ten koszmar komunikacyjny się pogłębia - argumentował Marcin Pawlicki, przewodniczący Klubu Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Szczecin.Kierowcy autobusów muszą dostać znaczące podwyżki płac, inaczej przejdą do prywatnych firm - zaznaczyła radna Prawa i Sprawiedliwości, Agnieszka Kurzawa.- Na początku września skierowałam do pana prezydenta interpelację dotyczącą kierowców komunikacji miejskiej. Kierowcy dopominają się podwyżek, te podwyżki mają być kuriozalne, bo jedyne 150 złotych brutto; stracimy ich, jeżeli nie dostaną podwyżek - dodała Agnieszka Kurzawa.Zamiast zachęcać mieszkańców do korzystania z komunikacji miejskiej likwiduje się połączenia - zaznacza Krzysztof Romianowski, radny Prawa i Sprawiedliwości.- Jest propozycja prezydenta: uruchomienie autobusu B, który będzie jechał na os. Bukowe. Kolejna niedorzeczność: jak można puścić jedną linię autobusu, która będzie obsługiwała Zdroje, Słoneczne i Bukowe?! 45 tysięcy ludzi będzie jeździło jednym autobusem - podkreślił Krzysztof Romianowski.Zmiany w komunikacji miejskiej mają wejść w życie od soboty.