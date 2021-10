Marcel Duda: Miasto zamiast ułatwiać życie kierowcom, utrudnia je

Miasto zamiast ułatwiać życie kierowcom - celowo je utrudnia. Chodzi o likwidację miejsc parkingowych czy opłaty za ich stawianie w Szczecinie - tak wyliczał w "Rozmowach pod Krawatem" - szef partii KORWiN w regionie.

Zdaniem Marcela Dudy, urzędnicy powinni stawiać na parkingowce czy parkingi Park & Ride.Jego zdaniem, w niektórych miejscach, polityka parkingowa miasta przyczyniła się do upadku na przykład niektórych restauracji - jako przykład poda pl. Orła Bialego.- Bardzo dużo kawiarni, restauracji, które tam były, po prostu splajtowały. Ludzie wybierają sobie takie miejsca, takie sklepy, restauracje i punkty obsługowe, do których po prostu jest wygodnie dojechać. Nie podam dokładnych statystyk. Jedną kwestią jest to, żeby poprawić sytuację z parkowaniem, ale drugą jest to, żeby tej sytuacji nie pogarszać. W tym momencie miasto zmierza do pogarszania tej sytuacji - tłumaczył szef partii KORWiN.Marcel Duda dodał, że miejsce na budowę parkingowców powinny poprzedzić badania dotyczące natężenia ruchy. Jego zdaniem, powinny być to rejony w pobliżu przystanków komunikacji miejskiej.