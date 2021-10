"Dzięki takim postaciom jak ks. Jerzy Popiełuszko, żyjemy dzisiaj w wolnej Rzeczypospolitej" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Dzieło życia błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki stało się znakiem sprzeciwu wobec komunistycznego zniewolenia i bezkrwawej walki ze złem - napisał do zgromadzonych podczas uroczystości odsłonięcie pomnika patrona „Solidarności” - premier Mateusz Morawiecki. Pomnik błogosławionego został odsłonięty przy kościele św. Stanisława Kostki w Szczecinie.

Marszałek Sejmu była reprezentowana przez posła Leszka Dobrzyńskiego, który odczytał list od Elżbiety Witek do zgromadzonych na uroczystości.



Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda powiedział, że błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, podobnie jak wielu innych księży w okresie komunistycznym, oddali życie po to. aby Polska odzyskała wolność.



- Ludzi trzeba zdobywać otwartym sercem, a nie zaciśniętą dłonią. Te słowa błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki kieruję szczególnie do tych, którzy dzisiaj tak zajadle atakują Kościół katolicki i naszych kochanych księży. Wiedząc o tym doskonale, że to dzięki niemu żyjemy dzisiaj w wolnym i demokratycznym kraju - mówił Duda.



Wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki przypomniał to, o czym mówił błogosławiony ksiądz Jarzy Popiełuszko: „Zło dobrem zwyciężaj”.



- Żebyśmy także pamiętali, że to zło było. Nie chodzi o jakąś zemstę, ale o sprawiedliwość. I tej sprawiedliwości powinniśmy dochowywać i pilnować. Żeby kolejne pokolenia pamiętały o tym, że byli ludzie sprawiedliwi, którzy żyli w prawdzie, ale byli również ci, którzy tę prawdę chcieli zadeptać. Dzięki takim niezłomnym postaciom, jak błogosławiony ksiądz Jerzy, to się nie udało. To dzięki nim żyjemy dzisiaj w wolnej, niezależnej, suwerennej Rzeczypospolitej - mówił Bogucki.



Ksiądz Jerzy Popiełuszko został zamordowany przez funkcjonariuszy komunistycznej Służby Bezpieczeństwa. Jeden z morderców mówił, że inspirowały go felietony Jerzego Urbana, który nazywał kazania księdza Jerzego Popiełuszki „seansami nienawiści”.

Podczas uroczystości przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda powiedział, że błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, podobnie jak wielu innych księży w okresie komunistycznym, oddali życie po to. aby Polska odzyskała wolność. Wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki przypomniał to, o czym mówił błogosławiony ksiądz Jarzy Popiełuszko: „Zło dobrem zwyciężaj”. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]