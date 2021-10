Napieralski o zniszczonym krzyżu i "opiłowywaniu katolików"

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Przykre sytuacje, które nie powinny mieć miejsca w debacie publicznej - poseł Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Napieralski, w "Rozmowie pod Krawatem", komentował sprawę zniszczenia przydrożnego krzyża.

Sprawca, jak wynika z jego wpisów w portalach społecznościowych, inspirował się słowami szczecińskiego posła KO Sławomira Nitrasa o "opiłowywaniu katolików", wypowiedzianych podczas Campusu Polska Rafała Trzaskowskiego.



Spytaliśmy Grzegorza Napieralskiego o komentarz do działalności i wypowiedzi klubowego kolegi, posła Nitrasa.



- Ja jestem przeciwnikiem ostrej debaty publicznej. Uważam, że musimy brać odpowiedzialność za swoje słowa. Natomiast, Campus Polska, to też miejsce różnego rodzaju dyskusji, ja bym nie wyrywał z kontekstu różnych wypowiedzi. To, że ten człowiek powołał się na słowa Sławomira Nitrasa, no cóż, wielu ludzi powoływało się na słowa różnych polityków i to jest przykre. To są smutne rzeczy, które nie powinny mieć miejsca w naszej przestrzeni publicznej - tłumaczył Napieralski.



Grzegorz Napieralski jednocześnie deklarował, że jest zwolennikiem "rozdziału państwa od Kościoła".

