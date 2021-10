Uroczystości odpustowe: "Bieg im. ks. Jerzego Popiełuszki", film oraz prelekcja

"Bieg im. ks. Jerzego Popiełuszki" na 1 km i 5 km po Puszczy Bukowej oraz konferencja poświęcona kapelanowi Solidarności to sobotnie wydarzenia wpisujące się w uroczystości odpustowe w nowej szczecińskiej parafii pw. bł. ks. Jerzego Popiełuszki Nad Rudzianką, na Prawobrzeżu.

- O godz. 11 bieg na jeden i pięć kilometrów - stosownie do możliwości i do sił. O godz. 17 zapraszamy na film dokumentalny o ks. Jerzym, a także na prelekcję poświęconą tej postaci - zaprasza ks. Sylwester Marcula, proboszcz parafii bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Szczecinie.Kaplica tymczasowa mieści się przy ul. Gwarnej i Romantycznej i to tam rozpoczną się sobotnie wydarzenia.37 lat temu, 19 października ksiądz Jerzy Popiełuszko został zamordowany przez funkcjonariuszy SB. Jego grób znajduje się przy kościele św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu.Przy parafii św. Stanisława Kostki w Szczecinie w ubiegłą niedzielę odsłonięto pomnik kapelana Solidarności.