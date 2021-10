Goście w RSnW: "Tusk się nie zmienia" i "fałszujący solista"

Wybór Donalda Tuska na nowego przewodniczącego Platformy Obywatelskiej nie przyniesie spektakularnych zmian na polskiej scenie politycznej - tak mówią jednogłośnie goście audycji "Radio Szczecin na Wieczór".

- Donald Tusk jest politykiem, który się nie zmienia, więc będzie prowadził w partii rządy autorytarne - mówi Sławomir Jastrzębowski, publicysta i redaktor naczelny portalu Salon24.pl. - Ja nie sądzę, żeby Donald Tusk mógł się o tyle zmienić, żeby pozwalał na jakieś demokratyczne rzeczy. To znaczy na taką zbyt daleko idącą demokrację.- Platforma Obywatelska wróciła do swojej genezy z 2001 roku, gdzie zakładało ją trzech tenorów, a teraz jest jeden fałszujący solista - tak wybór Donalda Tuska na szefa PO ocenia prof. Kazimierz Kik, politolog z Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. - Tusk nie lubi partnerów. Docenia, dopuszcza tylko wykonawców. I to, co mieliśmy, ten pokaz, to był taki specyficzny pokaz polityka europejskiego. To się wierzyć nie chce, że polityk europejski nie lubi konkurentów. Polityk europejski lubi wygrywać solo.Donald Tusk w głosowaniu na szefa partii uzyskał 97 procent głosów i zastąpił na stanowisku Borysa Budkę, którego kadencja upływa dopiero w styczniu przyszłego roku.