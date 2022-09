Jest węgiel w PEC Świnoujście. Wystarczy do... końca roku

Na placu składowym Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej zwożone jest 5200 ton węgla, który ogrzeje domy do stycznia. źródło: FB Janusz Żmurkiewicz

W Świnoujściu rozpoczął się transport węgla, który zabezpieczy ciepło w domach wyspiarzy do końca roku. Samorządowcy się cieszą, mieszkańcy martwią, co będzie w styczniu.

Na placu składowym Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej zwożone jest 5200 ton węgla, który ogrzeje domy do stycznia. Zdaniem Janusza Żmurkiewicza, prezydenta Świnoujścia, dostawa to powód do radości.



- Dzięki bardzo dobrej współpracy ze spółką OT Port i OT Logistics mamy dziś zabezpieczony opał do stycznia - powiedział.



Wśród mieszkańców pojawiają się jednak głosy krytyki. Wyspiarze zarzucają brak planowania z wyprzedzeniem.



- Jak pamiętamy, to zazwyczaj zima u nas rozkręca się po Nowym Roku. Co wtedy? Skąd weźmiemy? - Szkoda, że Miasto dopiero teraz o tym myśli - mówili.



Miasto tłumaczy, że sytuacja nie jest prosta.



- Obawy mieszkańców są bardzo uzasadnione. Być może moglibyśmy pozyskać opał, ale płacąc za to bardzo wysoka cenę. Skutkowałoby to tym, że mieszkańcy płaciliby więcej - odparł prezydent Żmurkiewicz.



By w świnoujskich mieszkaniach temperatura była na odpowiednim poziomie do końca sezonu grzewczego, potrzeba jeszcze 15 tysięcy ton węgla.