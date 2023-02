Dar normalnego życia od własnej żony - wyjątkowy przeszczep w szczecińskim szpitalu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Fot. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony Fot. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony Fot. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony Fot. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony

Wyjątkowy przeszczep nerki w Szpitalu przy Arkońskiej w Szczecinie. Do placówki zgłosiło się małżeństwo z Warszawy - okazało się, że dawca nerki dla pana Łukasza był bliżej niż ktokolwiek mógłby przypuszczać - to jego własna żona, która bez wahania podjęła decyzję o przekazaniu mu własnego organu.

- To decyzja, która nas ratuje, wydaje mi się, że jak się kocha drugiego człowieka, tym bardziej, że jest to mój mąż i całe życie przed nami, jesteśmy młodymi ludźmi, to taka decyzja wypływa sama z siebie - mówi Pani Magda.



Przeszczep rodzinny to wymarzony wariant, mówi chirurg dr Tomasz Śluzar. - W sensie funkcjonowania tego narządu w przyszłości, tego rodzaju przeszczep, jest najlepszą sytuacją z możliwych w leczeniu nerko-zastępczym.



Biorca dochodzi do siebie, ten wielki prezent od żony pozwoli mu żyć normalnie.



- Jestem bardzo wdzięczny mojej żonie, tak się wydaje, że z dializami można żyć, ale to jest bardzo ciężkie życie - mówi Pan Łukasz.



Była to dziesiąta w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie transplantacja nerki w tym roku, a zarazem pierwsza, w której narząd pochodził od żywego dawcy.