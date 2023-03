Piłkarki Kusego będą walczyć o medal

Emocje w takim meczu gwarantowane. Piłkarki ręczne Kusego walczyć będą w niedzielę o złoty medal Mistrzostw Polski juniorek. Rywalem szczecinianek w finale będzie UKS Dziewiątka Legnica.

Rozgrywająca Kusego Lidia Haławczak nie ukrywa, że celem jest tylko i wyłącznie mistrzowski tytuł i liczy na wsparcie kibiców oraz zwycięstwo w finałowym meczu.- Po co idziemy? Idziemy po złoto. Także myślę, że mimo tego stresu, który zawsze jest i zawsze będzie, to brniemy po swoje. Liczymy na to również, że każdy ze Szczecina, kto wie o mistrzostwach, przyjdzie nas wspierać, dopingować, żeby był hałas, bo to motywuje nas jako sportowców do wygrywania dla kibiców, dla siebie, zapraszamy. My idziemy po złoto, jest naszym głównym celem, także nie ma tutaj żadnych przeszkód, żeby je osiągnąć - Haławczak.Niedzielne spotkanie szczypiornistek Kusego z UKS Dziewiątka Legnica w finale Mistrzostw Polski juniorek rozpocznie się o godzinie 12.30 w hali przy Twardowskiego w Szczecinie.