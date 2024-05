Stargard na planszówce. Pierwsze miasto w regionie

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Poświęconą Stargardowi edycję gry planszowej Monopoly zapowiedzieli w czwartek w Książnicy Stargardzkiej producenci i dystrybutorzy lubianej planszówki.

Jak podkreślano, Stargard jest na Pomorzu Zachodnim pierwszym miastem, które doczekało się własnej edycji popularnej planszówki, dołączając tym samym m.in. do Katowic, Rybnika, Białegostoku czy Bydgoszczy. Gra będzie dostępna w księgarniach przed końcem roku.



Zuzanna Misiejuk, przedstawicielka producenta i dystrybutora podkreśla, że już wkrótce będzie można zagrać o najważniejsze miejsca w mieście. - Przekładamy na planszę, żeby mieszkańcy mogli się z tym identyfikować, ducha miasta. Mamy zabytki, popularne miejsca, gdzie ludzie lubią spędzać czas, wydarzenia, które się dzieją. Namawiamy miasto, żeby podejść z trochę takim jajem, żeby było zabawne, żeby niosło radość, trochę luzu - przyznała Misiejuk.



Małgorzata Wójcik-Bąk z Wydziału Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego zapowiada, że miejsca do popularnej planszówki wybierane będą razem z mieszkańcami. - Wybierzemy te, które są interesujące pod względem historii i teraźniejszości w mieście. Mamy nadzieję, że to, co zaproponujemy, będzie bardzo ciekawe i czasami zaskakujące - powiedziała Wójcik-Bąk.



Idea jest taka, by do gry włączyć również wszystkie ciekawostki, symbole i kolory miasta.