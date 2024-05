Polsko-niemiecka nowość w Świnoujściu

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Świnoujście jest gotowe do sezonu letniego. Miejskie służby i jednostki już zdały raport przed rozpoczęciem wakacji. W tym roku nowością na wyspach będzie polsko - niemiecki posterunek policji.

Powstanie polsko-niemieckiego posterunku to strzał w dziesiątkę mówi - mówi Robert Karelus, naczelnik wydziału zarządzania kryzysowego. - Nie będę ukrywał, że zawsze marzyłem o tym, żeby były ośrodki polsko-niemieckie odpowiadające na wyspie Uznam zarówno za sytuacje kryzysowe, jak i tego typu odpowiadające za bezpieczeństwo. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to się nam udało. Rozpocznie funkcjonowanie polsko-niemiecki posterunek policyjny, w skład którego będą wchodzili funkcjonariuszy zarówno polskiej policji, jak i niemieckiej policji. W tej chwili trwają kursy tak, żeby mogli się porozumieć. Polacy uczą się intensywnie niemieckiego, Niemcy intensywnie polskiego.



Dodaje, że ta inicjatywa szczególnie przydatna będzie właśnie w okresie wakacyjnym. - Nie będziemy zastanawiać się czy powiadamiać policję polską czy niemiecką. Jeżeli ktoś naruszy prawo, będzie można zadzwonić bezpośrednio do posterunku polsko-niemieckiego - wyjaśnia Karelus.



Nowy posterunek ma działać już od 1 czerwca.