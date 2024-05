"Ciepłe Mieszkanie", czyli dziesiątki milionów na termomodernizację w regionie [ZDJĘCIA]

Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

Ponad 55 milionów złotych dla 30 zachodniopomorskich samorządów na wymianę pieców w mieszkaniach i budynkach wielorodzinnych - to w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie" realizowanego przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Nowe źródła ciepła zostaną zamontowane w ok. 1000 mieszkań.



- Plus wymiana okien i drzwi, bo to też jest wydatek kwalifikowany. I kompleksowo zostaną zrealizowane te działania termomodernizacyjne i wymiany źródeł ciepła w prawie 320 wspólnotach mieszkaniowych - zapowiedział prezes funduszu, Waldemar Miśko.



Oprócz korzyści dla środowiska program ułatwi życie obywatelom.



- Po pierwsze: będą płacić niższe rachunki, po drugie: będą oddychać świeżym powietrzem, a po trzecie: będą mieli wyższy komfort życia nie wychodząc już po węgiel czy drewno, których używali do swoich starych źródeł ciepła - wyliczał wojewoda zachodniopomorski, Adam Rudawski.



Wkrótce będą kolejne dofinansowania termomodernizacji budynków w naszym regionie.



- Kolejne prawie 200 milionów złotych będziemy za chwilę dystrybuowali w oparciu o różnego rodzaju instrumenty zwrotne z częściowym umorzeniem - również dla wspólnot mieszkaniowych, dla TBS-ów, tak, żeby wszyscy mieli szansę na podniesienie efektywności energetycznej - dodał Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.



Budżet w drugiej edycji programu "Ciepłe Mieszkanie" to 1 miliard 750 milionów złotych w całym kraju.