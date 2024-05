Młodzi ze Szczecina o zmianach klimatycznych [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Szczecińska młodzież chce zmotywować społeczeństwo do dbania o środowisko.

Uczniowie ze Szczecin International School, w ramach podsumowania dotychczasowej nauki, przeprowadzili badania. Tematem projektu były "Zmiany klimatyczne".



Topnienie lodowców przyczynia się do podnoszenia się poziomu wód, co może skutkować zalaniem wielu miast - mówi Ola, uczennica klasy piątej. - Stwierdziliśmy, że zajmiemy się tematem zmian klimatycznych, gdyż zaciekawił nas temat Antarktyki i jej topnienia, przez gazy, które idą do atmosfery. Dużo osób nie ma świadomości, co się dzieje na planecie. Trzeba także zwrócić uwagę na technologię, ona odgrywa tutaj dużą rolę. Można choćby pójść w zielone budynki i bioplastik - podkreśla Ola.



Międzynarodowa szkoła znajduje się przy ulicy Królowej Jadwigi w Szczecinie. Uczęszczają do niej dzieci od 6. do 18. roku życia.