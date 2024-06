Dziś finał ADM w Wolinie

Fot. Archiwum prywatne

Konferencja, koncerty, festiwal kultury ulicznej i oczywiście msza święta wypełnią sobotę podczas Archidiecezjalnych Dni Młodych w Wolinie. Coroczne spotkanie, które odbywa się w jednym z miast archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, dziś ma swój finał.

Uczestnicy będą dziś wspominać bierzmowanie - mówi ks. Marcin Miczkuła, koordynator ADM-ów w Wolinie.



- Po bierzmowaniu jesteśmy posłani. Tak samo tutaj młodzież. Po tym odnowieniu bierzmowania, młodzież z dekanatu Woli przystąpi do bierzmowania. Po tym oni będą posłani do swoich domów, aby głosić Dobrą Nowinę. Tak jak Otton głosił tutaj 900 lat temu, tak i my jesteśmy posłani po to, aby świadectwem swojego życia, modlitwą, a także słowem głosić Ewangelię - mówi ks. Miczkuła.



Archidiecezjalne Dni Młodych trwają od czwartku i w bierze w nich udział kilkaset młodych osób. W tym roku wydarzenie wpisuje się także w obchody jubileuszu 900-lecia Pomorskiej Misji Ewangelizacyjnej św. Ottona z Bambergu.