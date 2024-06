Fabryka Wody otwarta dla zwiedzających [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Baseny i zjeżdżalnie, strefa sportu, edukatorium i wiele innych atrakcji - Fabryka Wody została dziś oficjalnie otwarta.

Kolejki przed otwarciem obiektu ustawiły się już wczesnym rankiem - ale według pierwszych odwiedzających - było warto.



- Bardzo pięknie, ładnie. - Moim zdaniem fajne zjeżdżalnie, fajnie świecą. - Powiem, że fajnie jak na pierwszy raz, bo pierwszy raz jestem takim czymś. Trochę się bałam, ale spokojnie jest ok. Ciepła woda super. Myślałam, że będę zimna, ale jest. - Wrażenia są fantastyczne. Dużo zjeżdżalni, atrakcji jest mnóstwo, dzieci zadowolone się już nie mogą doczekać. Pędzimy... - mówią odwiedzający.



- Przyjechaliśmy ze Śląska na tak wielkie otwarcie. Robimy dzieciom na Dzień Dziecka niespodziankę. Byliśmy tu o godz. 7.30. Spodziewamy się uśmiechów dzieci. - Dłuższy czas już się szykowałem, żeby przyjść. Nie ma w okolicy aquaparku, to będzie chyba jedyny taki... - Najbardziej mi zależy na zjeżdżalniach i że będzie fajna zabawa. - Długo na nią czekaliśmy, bo dotychczas była tylko Arkonka. Nie mogę się doczekać, wypróbujemy, ocenimy... Mam nadzieję, ze będzie fajnie, że się opłacało stać - mówili kolejni.



W weekend otwarcia przewidziano wiele atrakcji - obiekt będzie otwarty do 22:00. Dziś dzieci do 14. roku życia mają darmowy wstęp.



Budowa Fabryki Wody trwała cztery lata. Koszt inwestycji wyniósł około 400 milionów złotych.