"Rosja liczy się tylko z brutalną siłą"

Takich ataków będzie więcej, nie ma wątpliwości - tak poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Jach skomentował włamanie na serwery Polskiej Agencji Prasowej, do którego doszło w piątek.

W serwisie PAP-u pojawiła się nieprawdziwa informacja o rzekomej mobilizacji w Polsce. Eksperci i przedstawiciele rządu wskazują, że ślady wskazują na to, że za wszystkim stoją rosyjscy hakerzy.Polska jest solą w oku Rosji - mówił były przewodniczący Komisji Obrony Narodowej w "Rozmowie pod krawatem". Jego zdaniem można spodziewać się kolejnych takich incydentów.- Takie ataki czy to hakerskie czy na granicy, one będą trwały dopóki będzie Rosja. Oni liczą się tylko z pałką, liczą się z brutalną siłą. Jeżeli taką widzą, to wtedy szacunku nabierają, z nimi negocjacjami do niczego nie dojdziemy - mówi Jach.Według ekspertów, ataki związane są m.in. z nadchodzącymi wyborami do Parlamentu Europejskiego.