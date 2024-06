Gość "Rozmów pod Krawatem" o Funduszu Sprawiedliwości i szefie KRRiT

Nie milkną echa afery wokół Funduszu Sprawiedliwości. Według informacji Onetu, dwaj posłowie Suwerennej Polski - Marcin Romanowski i Dariusz Matecki - mają usłyszeć zarzuty ustawiania konkursów na milionowe dotacje z Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura przygotowuje już wnioski do Sejmu o uchylenie im immunitetów.

Poniedziałkowy gość "Rozmów pod Krawatem" Michał Jach był pytany o tę sprawę głównie dlatego, że polityk Prawa i Sprawiedliwości w ostatnich wyborach nie dostał się do parlamentu, a jeśli doniesienia Onetu się zmaterializują, może wrócić do Sejmu.- Rzeczywiście, ja jestem pierwszy pod kreską, pierwszy w kolejce, gdyby któryś z moich kolegów zrezygnował, a ja absolutnie nie nastawiam się na to i nie wierzę, że tu będzie można postawić jakieś realne zarzuty panu posłowi Mateckiemu - powiedział Jach.Michał Jach był pytany także o finansowanie mediów publicznych z abonamentu, a właściwie o brak finansowania i o Trybunał Stanu dla szefa KRRiT Macieja Świrskiego.- Radio Szczecin, jako medium publiczne, powinno otrzymywać pieniądze publiczne, czy z abonamentu, czy w jakikolwiek inny sposób. Media publiczne mają misję i media publiczne, według mojej wiedzy, w całej Europie są wspierane przez środki publiczne - powiedział Jach.- Czy to krytyka pana Macieja Świrskiego, szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, który zakręcił kurek i nie przelewa pieniędzy? - zapytał prowadzący.- On zrobił wiele dobrego. Pana Macieja Świrskiego ja absolutnie nie krytykuje i mam o nim jak najlepsze zdanie - odpowiedział Jach.Kandydat do europarlamentu z 7. miejsca na liście PiS-u został też zapytany o to, dlaczego startuje w tych wyborach mając nikłe szanse na mandat, o to czy Polska powinna zostać przy złotówce, czy przyjąć euro. W rozmowie pojawił się także temat globalnego ocieplenia, którego według Michała Jacha nie ma.We wtorek o 8:30 w "Rozmowach pod Krawatem" w studiu Radia Szczecin, gościem będzie lokomotywa listy PiS, czyli Joachim Brudziński.