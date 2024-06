Pracę ponad podziałami zapowiada Joachim Brudziński. Chodzi o lobbowanie na rzecz chorych na DMD

Europejska Agencja Leków powinna jak najszybciej zatwierdzić lek, który może pomóc chorym na dystrofię Duchenne’a, w tym Adasiowi Orlikowi - uważa eurodeputowany Joachim Brudziński.

- Jako ewentualny polski eurodeputowany - tak samo, jak sądzę, również w tej sprawie będzie działał Bartosz Arłukowicz, jestem o tym przekonany - my, jako ew. przyszli europosłowie powinniśmy dołożyć wszelkich starań, aby jak najszybciej Europejska Agencja do Spraw Leków ten lek zarejestrowała, bo to umożliwi - również Polsce - finansowanie tego leku - zapowiedział Brudziński.



Starający się o reelekcję kandydat nr 1 na liście PiS zadeklarował w dzisiejszej "Rozmowie pod krawatem" lobbowanie w Brukseli na rzecz chorych na DMD.W tej chwili trwa zbiórka na leczenie małego Adasia Orlika.Dopóki lek nie jest dostępny w Europie, jedynym ratunkiem jest kosztowna terapia w Stanach Zjednoczonych. Potrzeba 15 mln złotych.Na rzecz terapii dla Adasia cały czas trwa zbiórka na portalu siepomaga.pl