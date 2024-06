Kiedy SKM-ką z Polic do Szczecina? [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Z początkiem roku 2026 mieszkańcy Polic prawdopodobnie już w pełni skorzystają ze Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.

To też moment, w którym policzanie będą mieli do dyspozycji także nowy przystanek pod nazwą "Dąbrówka". Powstaje on obecnie u zbiegu ulic Piłsudskiego i Wkrzańskiej.



- Ogromną zaletą SKM-ki będzie znacznie skrócony przejazd między centrum Szczecina, a Policami - zapewnia Roman Walaszkowski ze Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. - Około 30 minut będzie trwał przejazd z Polic do Szczecina Głównego. Pociągi nie będą stały w korkach tak jak dzisiaj to mieszkańcy Polic doświadczają podróżując autobusami, więc nowym taborem i w kulturalnych warunkach zapewne będzie to duże ułatwienie komunikacyjne w połączeniu pomiędzy Szczecinem a Policami.



Docelowo Szczecińska Kolej Metropolitalna połączy Szczecin nie tylko z Policami, ale także ze Stargardem, Goleniowem i Gryfinem.