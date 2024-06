Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

9 czerwca wchodzi w życie letni rozkład jazdy pociągów. Pojawi się w nim więcej bezpośrednich połączeń kolejowych nad morze czy też w góry.

Również od niedzieli pasażerowie PKP uzyskają dostęp do nowych czy też zmodernizowanych przystanków kolejowych. W naszym regionie będzie ich dziewięć. To między innymi Szczecin Żydowce, Szczecin Trzebusz czy też Goleniów Park Przemysłowy.



W ciągu najbliższych kilku miesięcy pojawią się także kolejne - to między innymi Szczecin Dunikowo oraz Szczecin Łasztownia.