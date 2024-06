Wybory w Szczecinie. "To forma uzyskania wpływu na to, co się dzieje w kraju" [ZDJĘCIA, PORADNIK]

Szczecinianie mówią jednogłośnie: to bardzo ważne wybory. Od godziny 7 wybierają naszych reprezentantów do Parlamentu Europejskiego.

***



Aby oddać ważny głos, należy postawić krzyżyk przy jednym kandydacie.







- Aby nasz głos był ważny mamy do postawienia jeden znak X przy kandydacie, którego wybierzemy. Jeżeli postawimy dwa znaki X przy kandydatach na różnych listach, to wtedy nasz głos będzie nieważny - przestrzegał Miszczuk.







Do lokalu wyborczego musimy zabrać dokument tożsamości ze zdjęciem.





- Od wejścia musimy udać się do komisji, pobrać kartę do głosowania i w miarę sprawnie dokonać procesu wyboru. Wrzucić złożoną kartę do głosowania do urny wyborczej i wyjść z tego lokalu. Nie możemy przeszkadzać innym głosującym w procesie wyboru i głosowania. Nie możemy w tym lokalu pozostawać pod oddaniu głosu - dodaje Miszczuk.



Wybieramy 53 eurodeputowanych, którzy będą reprezentować Polskę w Brukseli i Strasburgu.







W dzisiejszych wyborach do Parlamentu Europejskiego głosować można do godziny 21.

Kolejka - już z samego rana - ustawiła się m.in. przed lokalem w szkole przy ulicy Czorsztyńskiej w Szczecinie.- To nasz obywatelski obowiązek. A ponieważ zaraz idę do pracy, więc w związku z tym idziemy o tej wczesnej godzinie. - To jest jedyna forma uzyskania jakiegoś wpływu na to, co się dzieje w naszym kraju. - Frekwencja będzie duża. Moje córki idą, znajomi idą, więc będzie duża. Będzie na pewno niższa, aniżeli ta w październiku. Po prostu ludzie są już zmęczeni. - Będą nas reprezentować w Unii Europejskiej, a ja chcę, żeby moje wnuki miały dobrze - mówili.W Zachodniopomorskiem głosujemy w okręgu połączonym z Lubuskiem.- W wyborach do Parlamentu Europejskiego dostajemy jedną kartę do głosowania w Szczecinie, czyli w okręgu numer 13. Jest na niej siedem list z kandydatami do Parlamentu Europejskiego. I taka jedna karta do głosowania jest wydawana każdemu wyborcy - instruuje pełnomocnik prezydenta Szczecina ds. wyborów, Rafał Miszczuk.