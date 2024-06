Arłukowicz: aby Europa była skonsolidowana w cieniu zagrożeń [ZDJĘCIA]

- Środki płynące z Unii Europejskiej zmieniają naszą rzeczywistość. Dlatego warto głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego - powiedział po oddaniu głosu Bartosz Arłukowicz.

Kandydat Koalicji Obywatelskiej oddał głos w lokalu wyborczym na szczecińskim Osowie. I wyjaśnił dlaczego warto pójść na wybory.- Środki z KPO, które będą wydawane we wszystkich regionach w Polsce, także w zachodniopomorskim i lubuskim. Po drugie: bezpieczeństwo. Ono dotyczy każdego regionu, w tym także naszego regionu zachodniopomorskiego i lubuskiego. No i zdrowie, którym się zajmuję, czyli walka z rakiem i tworzenie wspólnych europejskich mechanizmów dotyczących ochrony zdrowia - wymieniał Arłukowicz.Przeciwnikom Unii Europejskiej zależy na destabilizacji w Europie. Nam zależy na jedności - dodał Bartosz Arłukowicz.- Nam zależy na tym, aby Europa była skonsolidowana, szczególnie w cieniu zagrożeń, które się toczą za naszą wschodnią granicą, spadających bomb, toczącej się wojny i imigrantów u drzwi Europy. I to jest kluczowe, żebyśmy zdecydowali o tym, jaka ta Europa ma być, czy ma być Europą skonsolidowaną, czy Europą zdestabilizowaną - dodał.Głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego potrwa do godziny 21.