Składowisko chemikaliów (w końcu) zostanie zutylizowane

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Konsorcjum dwóch firm zajmie się wywozem i utylizacją chemikaliów, od kilkudziesięciu lat składowanych przy ulicy Na Grobli w Stargardzie.

Komunalnej spółce Bio Star udało się po raz kolejny rozstrzygnąć przetarg, mimo sporów i odwołań pozostałych oferentów, którzy ubiegali się o warte ponad milion złotych zlecenie.

Z tego powodu wybór wykonawcy przeciągnął się o blisko pół roku.



Jak zapewnia Katarzyna Rybaczuk, wiceprezes Bio Star, teraz nie powinno by już problemów z wywozem chemikaliów, których utylizacją mają zająć się wyspecjalizowane firmy.



- Hydrogeotechnika z siedzibą w Kielcach oraz zakład gospodarowania odpadami w Kutnie. Od zawarcia umowy wykonawca ma cztery miesiące na pozbycie się odpadów w liczbie 200 pojemników - mówi Rybaczuk.



Pani Elżbieta, właścicielka ogrodu sąsiadującego ze składowiskiem, nie kryje ulgi na wiadomość o rozpoczęciu przygotowań do wywozu odpadów.



- Na pewno ze względu przynajmniej na moje dzieci, które są chore. Bardzo duże niebezpieczeństwo. Odkąd się dowiedziałam o tym, to bardzo się po prostu bałam - mówi pani Elżbieta.



Zawartość pojemników ma być ponownie zbadana. Firma, której powierzono to zadanie, zajmowała się wcześniej rekultywacją skażonych ropą terenów lotniska w Kluczewie.