Piknik Pasji w cieniu konfliktu

Szczeciński Inkubator Kultury. Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin]

"Nie mamy zamiaru stawać obok organizacji, które nas dyskryminują" - stowarzyszenia zajmujące się sprawami mniejszości sprzeciwiają się obecności na szczecińskim Pikniku Pasji organizacji pozarządowych Fidei Defensor i Młodzieży Wszechpolskiej.

Piknik Pasji to wydarzenie gdzie lokalne organizacje mogą przedstawić mieszkańcom swoje projekty i inicjatywy. Nie możemy dopuścić do tego aby agresywne grupy stawały razem z nami w jednym rzędzie - mówi Andrzej Witczak Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Lambda Szczecin.



- W tym roku zorientowaliśmy się, że na pikniku obecna będzie Młodzież Wszechpolska, ale także fundacja Fidei Defensor, powiązana z Dariuszem Mateckim. Sprzeciwiamy się obecności tych grup na pikniku. Grupy, które stosowały wobec naszej społeczności agresję nie tylko słowną, ale także ataki. Atak na pierwszy Marsz Równości, a także słynną akcję odkażania ulic po LGBT - mówi Witczak.



Jednym z organizatorów pikniku jest jest Gmina Miasto Szczecin. Zwróciliśmy się z prośbą o komentarz w tej sprawie. Do tematu będziemy wracać.



Piknik Pasji odbędzie się w sobotę w ogrodzie INKU Inkubatora Sektorów Kreatywnych i Północnej Izby Gospodarczej przy alei Wojska Polskiego w Szczecinie. Będzie trwał od godziny 11:00 do 18:00.