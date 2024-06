RSnW: śnięte ryby w Odrze

Śnięte ryby w powiecie gryfińskim - rybacy informują o masowych zatruciach, pojawiają się spekulacje o ponownym zanieczyszczeniu Odry w naszym regionie. Eksperci wypowiedzieli się na ten temat w audycji "Radio Szczecin na Wieczór".

Zwierzęta unoszące się na wodzie zauważono w zbiorniku wodnym w Bielinku. Na miejscu działają eksperci z Wód Polskich. Dyrektor Michał Durka zaznacza, że nie odnaleźli śniętych ryb w głównym nurcie Odry.- W samej Odrze ryb śniętych nie zidentyfikowano. Natomiast to, co znaleźliśmy, to były śnięte ryby w zbiorniku kopalnianym w miejscowości Bielinek - powiedział.Krzysztof Grzelak, przez zarządu Spółdzielni Rybackiej Regalica twierdzi, że śnięte ryby mogły przypłynąć w rejony Gryfina wraz z prądem rzeki.- W rejonie województwa lubuskiego pojawiły się masowe śnięcia ryb i sądzimy, że najprawdopodobniej w wyniku tego, że jest bardzo duży prąd wody te ryby - niestety - napływają z góry - zaznaczył.Aktualnie WIOŚ bada próbki wody pobranej z Odry.