W Puszczy Bukowej myją... kamienie

W Puszczy Bukowej rozpoczęło się szorowanie kamieni. Chodzi o kamienny system oznakowania turystycznego, który po prawie 10 latach domaga się odświeżenia.

Kąpielą kamieni zajmują się członkowie szczecińskiego Stowarzyszenia "Klub Kniejołaza", ale zapraszają do pomocy wszystkich chętnych.



Każda osoba, która pomoże może liczyć na słodką niespodziankę. Aby przyłączyć się do akcji wystarczy chęć wędrówki po lesie, a także czysta woda i szczotka. Akcja potrwa do 20 czerwca.