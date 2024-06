Mieszkania na osiedlu Lotnisko gotowe „pod klucz”

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Przybędzie mieszkań na osiedlu Lotnisko w Stargardzie-Kluczewie. Gotowy jest nowy budynek przy ulicy Śniadeckiego 13.

Po zakończeniu prac budowlanych, które trwały niespełna półtora roku, Stargardzkie TBS przygotowuje się do technicznego odbioru nowych lokali.



Wiceprezes TBS Natalia Czajkowska-Rzeszut przyznaje, że to jedna z większych mieszkaniowych inwestycji na Lotnisku w ostatnim czasie.



- Budynek z 33 mieszkaniami dla rodzin oczekujących na przydział lokalu komunalnego i myślę, że we wrześniu przystąpimy do zasiedlania budynku - mówi Czajkowska-Rzeszut.



Spółka podkreśla, że lokale przy Śniadeckiego będą wykończone w standardzie „pod klucz”.



- Wystarczy tylko je umeblować i można się wprowadzić. Wszystkie okładziny ścienne, podłogowe, łącznie z wykończeniem łazienki, kuchni i z wyposażeniem kuchni w kuchenkę elektryczną - mówi wiceprezes TBS.



Miasto na ich wybudowanie uzyskało finansowe wsparcie z Banku Gospodarstwa Krajowego i Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa- w sumie ponad 9 milionów złotych. Całość to koszt blisko 12 mln.



Rozpoczęto też przygotowania do budowy kolejnych mieszkań na Lotnisku oraz dwóch nowych budynków - tym razem przy ul. Spokojnej. Wszystkie te inwestycje otrzymały także finansowe wsparcie z BGK i rządowego funduszu.