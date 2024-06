Szykuje się "taaaaka ryba...!" Wylęgarnia ryb w Goleniowie już po remoncie [ZDJĘCIA]

Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

60 milionów ryb rocznie wykluje się w wylęgarni w Goleniowie, którą otwarto w piątek po gruntownej modernizacji.

W obiekcie należącym do Polskiego Związku Wędkarskiego jest hodowanych 16 gatunków. W tym miejscu z ikry wykluwają się ryby, które zostają wypuszczona do wód słodkowodnych.



- Cała produkcja skupiona jest na tym, żebyśmy pomagali populacji w środowisku naturalnym. Wypuszczamy te ryby do wszystkich akwenów. Dysponujemy ponad sześcioma tysiącami hektarów wód. Jako okręg jesteśmy dzierżawcą i praktycznie cały materiał zarybienia, który tutaj wyprodukujemy, przeznaczamy na to, żeby zarybić tę wodę - mówi Rafał Pender, dyrektor PZW w Szczecinie.



Wylęgarnia ryb ma również charakter edukacyjny.



- Dzisiaj ważne jest to, żeby ludzie, którzy wykonują tą piękną pasję mieli tą świadomość, czyli gatunkowo ćwiczyli rozrodu i gospodarki, przede wszystkim gospodarki - mówi Marcin Łapeciński, członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.



Wylęgarnia ryb w Goleniowie jest jedną z najstarszych w regionie - powstała w 1962 roku.