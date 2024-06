Z Grecji do Szczecina i Polic

Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin]

Kiedy przyjechali do Polski, mieli po kilka lub kilkanaście lat. W ich ojczyźnie Grecji trwała wojna domowa.

Na przełomie 1949 i 1950 roku Polska przyjęła 12 tys. Greków i Macedończyków. Wielu z nich powróciło w latach 70-tych do Grecji, wielu pozostało w Polsce. W Szczecinie i Policach, gdzie mieszkało najwięcej greckich uchodźców trwa Zjazd Polskich Greków.



W piątek wieczorem wspólnie bawili się w Policach, wśród nich Janis Karajanis, który do Polic przyjechał z Aten. - Mam dwie ojczyzny. Ojczyznę, w której się urodziłem i wychowałem do 26. roku. Następnie był wyjazd do Grecji, do drugiej ojczyzny, moich rodziców. Pierwsze lata były trudne lata. Wielu kolegów chciało wrócić z powrotem, wielu wróciło.



Wszyscy mają z Polski dobre wspomnienia - mówi Ekaterini Ewangelu, przewodnicząca Stowarzyszenia Greków Pomorza Zachodniego w Polsce. - W większości wspominają je bardzo dobrze. Niektórzy mówią wreszcie się najedliśmy albo ktoś o nas zadbał. Zabezpieczone były wszystkie potrzeby dzieci. Mogły się uczyć w spokoju. Wdzięczność Greków jest ogromna w stosunku do Polaków, ponieważ Polska dopiero podnosiła się z tej tragedii, którą przeżyła. Chylić czoła trzeba przed ludźmi, którzy pomagają drugim w trudnych sytuacjach.



W sobotę uczestnicy zjazdu zwiedzali Szczecin, a część z nich pojechała do Dziwnowa. W tamtejszej jednostce wojskowej powstał tajny szpital, w którym leczono ich rodziców, dziadków rannych w greckiej wojnie domowej.